zondag, 31. augustus 2025 - 22:45 Update: 31-08-2025 22:53
Grote brand legt schuur in Radewijk Overijssel in as
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Radewijk
Aan de Radewijkerweg brak zondagmiddag een grote brand uit in een schuur. Het gebouw stond volledig in brand. Ook een paardenwagen die naast de schuur geparkeerd stond, werd door het vuur getroffen. Inmiddels is de brand onder controle.
Meerdere brandweereenheden ter plaatse
De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig en probeerde overslag naar een naastgelegen woning te voorkomen door deze nat te houden. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht.
Categorie
Provincie