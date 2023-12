Eindhovense studentenverenigingen gaan gezamenlijk alcoholgebruik terugdringen

Op 4 december ondertekenen 21 Eindhovense studentenverenigingen een convenant om vooral het overmatig alcoholgebruik terug te dringen en de cultuur rondom alcohol te veranderen. De TU/e ​​heeft het initiatief mede tot stand gebracht en is tevens een van de ondertekenaars.

De deelnemende verenigingen vinden het belangrijk om gezamenlijk een lijn te trekken, vooral om de negatieve gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen, in lijn met het Nationaal Preventieakkoord. De studenten houden zich niet alleen bezig met de bijdrage aan gezondheid en welzijn, maar ook met inclusiviteit en sociale veiligheid. In het convenant staat dat studenten die niet drinken zich ook welkom moeten voelen in de studentengemeenschap, net als internationale studenten die vaak uit een andere drinkcultuur komen.

Meer specifiek spreken de ondertekenaars onder meer af dat zij vóór 16.30 uur geen alcohol zullen schenken en dat zij niet-alcoholische dranken zullen promoten. Daarnaast gaan de verenigingen hun leden bewust maken van de risico’s van overmatig drankgebruik, vinden er trainingen plaats en zal een overkoepelend kernteam het convenant uitvoeren en monitoren.

Studenten Silke Smit en Gabriël Nusselder namen samen met enkele andere studenten het initiatief tot de totstandkoming van het convenant. “Onze voornaamste zorg is het tegengaan van overmatig alcoholgebruik en alle negatieve gevolgen die daarmee gepaard gaan”, zegt Smit. “Wij willen behouden wat goed gaat, maar excessen voorkomen en mensen aanmoedigen elkaar ter verantwoording te roepen. Daarnaast willen we de keuze om niet te drinken normaliseren. Op de langere termijn moet er een cultuurverandering plaatsvinden op het gebied van alcoholgebruik.”

Het convenant wordt ondertekend door in totaal 21 verenigingen met een eigen balie, waaronder sportverenigingen, studieverenigingen en de algemene studentenverenigingen. Daarnaast zal de TU/e ​​ondertekenaar zijn, waardoor de gemaakte afspraken ook gelden voor de gehele universiteit, zowel studenten als medewerkers. De deur staat open voor andere partijen gerelateerd aan het studentenleven in Eindhoven om zich aan te sluiten bij het convenant.