Verdachte aanrandingen en poging tot verkrachting voorgeleid

Een 20-jarige man uit Ospel is gisterenmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Roermond. Hij wordt verdacht van een reeks aanrandingen en een poging tot verkrachting in de omgeving van Weert. De rechter-commissaris besloot dat de verdachte nog zeker twee weken langer vast moet blijven zitten.

Vanwege meerdere overeenkomsten in het signalement dat de slachtoffers van de aanrandingen opgaven, stelde de politie een onderzoek in. Dat onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de verdachte.

Overeenkomsten in signalement en handelen

De verdachte is in de periode tussen oktober 2022 en november 2023 in Weert en Nederweert actief geweest. Dat blijkt uit diverse meldingen en aangiftes die de politie heeft ontvangen. Vermoedelijk zijn meerdere zedenincidenten, waaronder aanrandingen en een poging tot verkrachting, aan de verdachte te linken. Slachtoffers van de aanrandingen beschrijven overeenkomsten in het signalement en de manier waarop de man te werk ging.

Het onderzoek is nog in volle gang. Over twee weken beslist de Raadkamer van de rechtbank over de verdere verlenging van het voorarrest.