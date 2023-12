Vakbonden onaangenaam verrast door reorganisatie Signify

Waar en hoeveel precies wil men niet zeggen. ‘Even snel gerekend zou dat 300 Nederlandse medewerkers kunnen treffen’, zegt een bezorgde Arjan Huizinga van CNV Vakmensen. ‘Daar schrik ik van.’

‘Ik vind het wel heel lichtzinnig hoe de werkgever met zijn mensen omspringt’, vervolgt de CNV-bestuurder. ‘Zo weigert Signify al heel lang het sociaal plan te verlengen. En ook is de cao al een half jaar verlopen. Met een bod van 1% loonsverhoging zie ik ook niet in dat daar snel verandering in komt. En dan deze reorganisatie erover heen. Mensen worden vandaag geïnformeerd over de kans dat hun baan komt te vervallen. Dat is echt heel pijnlijk.’

Vlak voor de feestdagen

Ook Suat Koetloe, vakbondsbestuurder van De Unie is ontstemd: ‘Na vele reorganisaties en flink verlies van werkgelegenheid in de afgelopen maanden bij Signify, zijn de medewerkers vandaag opnieuw verrast door een grote reorganisatie. Dit gaat zeker tot meer baanverlies en grote onzekerheid leiden onder de huidige medewerkers. Het is voor de vele medewerkers zeer pijnlijk en onbegrijpelijk dat zij net voor de feestdagen met zo’n mededeling worden geconfronteerd. Zij zullen zich nu serieus afvragen of zij nog een toekomst hebben bij Signify.’

FNV-bestuurder Karin Veugelers vult aan: ‘FNV is onaangenaam verrast met dit Sinterklaascadeau. Werknemers hebben liever werkzekerheid als surprise.’

Geen baanzekerheid voor achterblijvers

Signify, het voormalige Philips Lightning, is ondertussen overtuigd van de nieuwe manier van werken. Wat de vakbonden opvalt is dat men vervolgens geen baanzekerheid kan garanderen voor de mensen die mogen blijven. ‘Waarom niet, als je zo zeker bent van je nieuwe model?’, vraagt Huizinga van CNV zich hardop af. Ook verbaast hij zich over de mededeling van het verlichtingsbedrijf dat het sociaal plan is verlengd. ‘Ik weet formeel van niks. Ook niet of er dingen gewijzigd zijn. Dat is op zijn zachtst gezegd heel raar.’

35.000 mensen wereldwijd

Bij Signify werken wereldwijd ongeveer 35.000 mensen. De productielocaties staan vooral in het buitenland, al staat er ook nog een in het Brabantse Maarheeze. In Nederland is er vooral veel kantoorpersoneel en heeft de lampenproducent een distributiecentrum vlakbij Eindhoven Airport.