Paard overleden en zwaargewonde na botsing trein en paardentrailer Boxtel

In Boxtel heeft er donderdag 30 november even na 18.00 uur een aanrijding plaatsgevonden op de overweg aan de Kapelweg tussen een trein en een paardentrailer.

Een paard overleden, automobilist zwaargewond

De paardentrailer schoot los van de personenauto toen deze wilde oversteken en bleef steken op de spoorwegovergang. In de trailer bevonden zich twee paarden. De automobilist probeerde de dieren nog uit de trailer te halen. Het lukte uiteindelijk een paard om op tijd te ontsnappen maar het andere paard kwam om bij de aanrijding met de trein. De automobilist zelf raakte dusdanig zwaargewond bij het ongeval dat er een Mobiel Medisch Team (MMT) per traumahelikopter werd opgeroepen.

Reizigers geëvacueerd

In de trein bevonden zich ongeveer 350 reizigers. Zij werden donderdagavond via een evacuatietrein geëvacueerd.

Schade aan spoor

Vanwege de grote schade die was ontstaan aan het spoor werd het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel stilgelegd. ProRail heef donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag de schade aan het spoor hersteld. 'De schade aan de dwarsliggers bleek na uitgebreide inspectie kleiner dan verwacht. De dwarsliggers kunnen veilig bereden worden en hoeven niet direct hersteld te worden. De aannemer heeft daarom alle schade kunnen repareren in de nacht van donderdag op vrijdag. Daardoor kan het treinverkeer sneller dan verwacht weer opstarten', aldus ProRail. Vrijdag rond 08.00 uur waren de herstelwerkzaamheden afgerond en kon het treinverkeer weer opstarten.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval en hoe het kon gebeuren dat de trailer is losgeraakt van de trekhaak.