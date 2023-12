Brand in bijgebouw met rietendak

In alle vroegte werd zaterdagmorgen de brandweer rond 6.45 uur gealarmeerd voor een brand in een vrijstaand bijgebouw bij een woning aan het Groene Woud in Sint-Oedenrode. De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam met twee blusvoertuigen, een waterwagen en een hoogwerker ter plaatse.

Omdat het bijgebouw een rieten dak had werd ook het specialistische rietenkap brandbestrijdingsteam uit Elst (Gelderland) gealarmeerd. De vlammen waren snel gedoofd, maar de riet specialisten waren nog enige tijd bezig om een deel van het riet van het dak te trekken. In totaal zijn z’n 25 tot 30 brandweerlieden in de weer. Over de oorzaak is niets bekend, er raakte niemand gewond.