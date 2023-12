Gaslek gevonden tijdens reparatie waterlekkage

Terwijl Brabant Water zondagochtend bezig was in de Baandervrouwenlaan in Boxtel voor het herstellen van een lekkage stuitte men op een gaslekkage. Rond 12.10 uur werden zowel netbeheerder Enexis en de brandweer ter plaatse gevraagd.