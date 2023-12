Auto uit de bocht in de sloot in Oirschot

De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17.40 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Bloemendaal in Oirschot.

Auto uit de bocht in de sloot

Nabij Sportcentrum De Kemmer had een automobilist de bocht verkeerd ingeschat en belandde met zijn auto in de sloot. Met de lier van één van de aanwezige brandweervoertuigen werd de auto uit de sloot getrokken waarna de automobilist door ambulancepersoneel nagekeken kon worden.

Blaastest negatief

Verwondingen lijken er op het eerste oog niet te zijn opgelopen, ook de auto heeft nauwelijks schade. Voor de zekerheid werd van de automobilist een blaastest afgenomen, deze bleek negatief. Brandweerlieden hebben de auto van de man nog aan de kant geduwd waarna de hulpdiensten weer terug keerden. Het is niet bekend of de man nog naar het ziekenhuis is vervoerd.