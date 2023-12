Auto botst tegen boom tussen Gieten en Rolde

Bestuurder niet gewond

Medewerkers van de buitendienst gemeente Aa en Hunze zagen het ongeval gebeuren. Toen bleek dat de bestuurder niet gewond was geraakt en deze zelfstandig uit de auto kon komen hebben de medewerkers het verkeer geregeld. De auto liepe flinke schade op door de botsing

Onderzoek

De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid over het naastgelegen fietspad. Mogelijk heeft de gevallen sneeuw te maken met het ongeval. De politie is een onderzoek gestart.