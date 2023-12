Politie houdt drie mannen aan op Zeeuwse kerstmarkt

De politie heeft vrijdagavond 8 december 2023 drie verdachten aangehouden, die zich misdroegen op de kerstmarkt in het Zeeuwse Koewacht.

Consternatie

'Dat leidde helaas tot flink wat consternatie tussen de anders gezellige kraampjes. De verdachten zijn mannen uit België (33 en 28 jaar oud) en een 39-jarige man uit Koewacht', zo meldt de politie zaterdag.

Misdragen

Vrijdagavond rond 22.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een aantal mannen zich misdroeg op een kerstmarkt op het Kerkplein. Toen politiemensen korte tijd later op de markt aankwamen om poolshoogte te nemen, deden twee mannen meteen vervelend tegen de agenten. Toen de twee mannen de agenten probeerden vast te pakken, zijn ze aangehouden voor wederspanningheid. Het gaat om Belgen van 33 en 28 jaar oud. Tijdens de aanhouding kreeg de politie hulp van diverse omstanders.

Verzet

Omdat de mannen zich bleven verzetten, zijn er meerdere politie-eenheden naar de kerstmarkt gekomen. Een derde man, naar later bleek een 39-jarige man uit Koewacht, bemoeide zich met de aanhoudingen. Toen hij dit na herhaald waarschuwen bleef doen is hij ook aangehouden.

Cel

De drie verdachten zijn meegenomen naar Torentijd en daar in de cel gezet. Ze worden verdacht van wederspannigheid, belemmering van een aanhouding en het verstoren van de openbare orde onder invloed van alcohol.

Geen ademanalyse

Omdat de man uit Koewacht sterk naar alcohol rook en onvast op zijn benen stond, wilde de politie controleren of hij te veel gedronken had. Hij weigerde echter mee te werken aan de ademanalyse. Tegen hem wordt ook proces-verbaal opgemaakt voor het niet voldoen aan een bevel om mee te werken aan een ademanalyse. De mannen hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden vandaag verhoord.