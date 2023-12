NCTV verhoogt terreurdreigingsniveau in Nederland naar 4: 'Substantieel'

'Substantieel'

'Dit betekent dat de dreiging is opgeschoven van aanzienlijk naar substantieel. Daarmee wordt de kans op een aanslag als reëel ingeschat', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid dinsdagmiddag.

'Optelsom van ontwikkelingen'

'Een optelsom van ontwikkelingen zorgt voor de verhoging van het dreigingsniveau. Door het gewelddadige conflict in Israël en de Palestijnse gebieden, koranschendingen in verschillende Europese landen en de oproepen tot aanslagen van terroristische organisaties is de dreiging vanuit het jihadisme toegenomen', aldus het ministerie.

Recentelijke aanslagen omringende landen

De recentelijke aanslagen in ons omringende landen laten zien dat individuen aan deze oproepen gehoor geven. Ook een aantal arrestaties in naburige Europese landen van verdachten die de intentie hadden om uit jihadistisch motief een aanslag te plegen zijn hier voorbeelden van. Daarnaast is de dreiging vanuit het rechts-extremisme en anti-institutioneel extremisme onverminderd aanwezig.

Dreigingsniveau van 1 tot 5

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus. Die geven aan hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in of tegen Nederland. De NCTV publiceert hiertoe het DTN. Informatie van de AIVD vormt belangrijke input voor het dreigingsbeeld.

Kans op aanslag 'reëel'

In december 2019 werd het dreigingsniveau in Nederland verlaagd van 4 naar 3. Sindsdien was de kans op een aanslag ‘voorstelbaar’. Dreigingsniveau 4 betekent dat die kans nu ‘reëel’ is geworden. Aan het verhoogde dreigingsniveau zijn geen standaardmaatregelen of landelijke adviezen gekoppeld. Met de gedetailleerde informatie uit het DTN worden veiligheidspartners (zoals politie, gemeenten en ministeries) in staat gesteld om maatregelen te nemen om de dreiging het hoofd te bieden.

Veiligheidspartners zijn alert

Uiteraard zijn alle veiligheidspartners alert en wordt voortdurend bezien waar en op welke wijze eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. In de afgelopen periode zijn waar nodig ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, waarover nooit mededelingen worden gedaan. Het dreigingsniveau is daarnaast ook een manier om de samenleving extra bewust te maken van en te infomeren over de dreiging.