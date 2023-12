Auto belandt op zijn kop na aanrijding met andere auto op snelweg A2 bij Boxtel

Auto op de kop

Voor zover bekend botsten twee personenauto’s op elkaar, waarna één van deze voertuig op zijn kop terecht kwam. De snelweg richting het zuiden werd volledig afgesloten. Brandweerlieden stelden beiden voertuigen veilig.

Ambulance

Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart om daar beter inzicht in te krijgen. Ook een rapid responder van de ambulancedienst kwam ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen afgevoerd.