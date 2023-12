Boetes van in totaal 2,5 miljoen euro voor Nederlands 'wortelkartel'

2,5 miljoen euro

De (ACM) legde de in totaal voor 2,5 miljoen euro boetes op aan de vier bedrijven die de teelt, verwerking en verkoop van verschillende soorten wortelen onderling hadden verdeeld. 'De afspraken tussen Laarakker, VanRijsingen, Veco en Verduyn hadden een looptijd van tien jaar. De onderlinge concurrentie tussen deze bedrijven werd hiermee beperkt. Laarakker en Verduyn hebben hun verboden gedrag bij de ACM gemeld en boetevermindering hiervoor gehad', zo meldt de ACM donderdag.

Overtreding erkend

'Alle bedrijven hebben de overtreding erkend en meegewerkt aan de procedure nadat de ACM bedrijfsbezoeken had afgelegd naar aanleiding van verschillende signalen die het had ontvangen', aldus de ACM. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: “Bedrijven die de markt verdelen onthouden hun afnemers de voordelen van concurrentie. Het is goed dat een einde is gekomen aan deze afspraak en dat de bedrijven schoon schip hebben willen maken door actief mee te werken aan het onderzoek en de overtreding te erkennen.”

Waspeen en Parijse wortelen

De vier bedrijven verkopen waspeen en Parijse wortelen aan conserven- en diepvriesfabrikanten in Nederland, België en Duitsland. Waspeen wordt in de conservenindustrie vooral gebruikt in de mix met erwten. Parijse wortelen zijn in tegenstelling tot waspeen rond van vorm en genieten de voorkeur op de Duitse markt.

Schriftelijke onderlinge overeenkomst

Laarakker, VanRijsingen, Veco en Verduyn hebben in een schriftelijke overeenkomst uit 2008 onderling afgesproken dat voor een periode van tien jaar Veco zich niet zou bezighouden met de teelt, verwerking en verkoop van waspeen. Laarakker, VanRijsingen en Verduyn zouden zich niet bezighouden met de teelt, verwerking en verkoop van Parijse wortelen.

Compensatiebetaling onderling

Ook werd afgesproken dat Veco financieel gecompenseerd zou worden. Er hebben ook daadwerkelijk compensatiebetalingen plaatsgevonden. Laarakker en Veco maakten daarnaast samen nog afspraken over de levering van Parijse wortelen aan Duitse afnemers. VanRijsingen en Verduyn waren niet betrokken bij deze afspraak.

ACM en toezicht concurrentie

De ACM laat markten goed werken voor mensen en bedrijven. Daarom houdt de ACM toezicht op eerlijke concurrentie. Bedrijven die in het geheim onderling afspraken maken over de prijs, verdeling van de markt of andere concurrentiegevoelige informatie uitwisselen, zijn strafbaar. Dit soort afspraken zorgen voor hogere prijzen, minder kwaliteit en minder innovatie. Bij het toezicht maakt de ACM ook gebruik van tips en meldingen van mogelijke overtredingen. Zo kwam de ACM deze zaak op het spoor.