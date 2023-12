Man zwaargewond bij steekincident Rotterdam

In de vroege ochtend van zondag 17 december is een 26-jarige man uit Rotterdam zwaargewond geraakt bij een steekincident. Een 25-jarige man uit Rotterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van het incident.