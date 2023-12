Vastelastenbond: ‘Nieuwe klant krijgt korting energiecontract, bestaande klant de dupe’

Het loont niet om trouwe klant van Essent, Eneco of Vattenfall te zijn, want deze consumenten betalen de welkomstbonus van nieuwe klanten. Onderzoek van de Vastelastenbond wijst uit dat het prijsverschil tussen een nieuwe en oude klant bij Essent maar liefst € 581 is. Eneco laat trouwe klanten € 571 meer betalen dan nieuwkomers. Bij Vattenfall is dat verschil € 512. “Blijven hangen bij een energieleverancier in de hoop daarvoor beloond te worden, is zinloos”, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond.