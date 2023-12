Fietser overleden door aanrijding in Breda

De politie doet onderzoek naar een verkeersongeval op de Backer en Ruebweg in Breda. Daarbij is dinsdagochtend 19 december een man om het leven gekomen.

De man stak rond 6.10 uur vanaf een tankstation aan die weg plots met zijn fiets de weg over. Hij werd daar door een auto overreden. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten is het slachtoffer overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.