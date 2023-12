Veroordeelden moeten drugswinst terugbetalen

Op 29 maart 2023 veroordeelde de rechtbank 7 mannen uit Nijmegen en Wijchen tot cel- en taakstraffen voor hun deelname aan een criminele organisatie die in en in de omgeving van Nijmegen als drugsbezorgdienst diende.

Drugswinst inleveren

'Vorige maand moesten de mannen opnieuw voor de rechtbank verschijnen, omdat de officier van justitie wilde dat zij hun (criminele) winst terugbetaalden aan de Staat', zo meldt de rechtbank Gelderland.

Geschatte drugswinst 1 miljoen euro

De politie schatte de totale winst van de criminele organisatie op ruim 1 miljoen euro. De officier van justitie ging uit van een kortere periode waarbinnen winst was verkregen dan de politie en ging dus uit van een lagere winst.

Winst terugbetalen

De rechtbank vindt voldoende aannemelijk dat de mannen winst verkregen door de drugshandel. Daarom moeten de mannen de geschatte winst aan de Staat betalen. De rechtbank oordeelt dat de 34-jarige leider een bedrag van bijna 157,5 duizend euro moet terugbetalen. De 56-jarige eigenaar van het drugslab moet ruim 41 duizend euro terugbetalen. Voor een 28-jarige drugsdealer gaat het om een geldbedrag van meer dan 29 duizend euro en voor een 24-jarige drugsdealer om ruim 31 duizend euro. Een 37-jarige drugsdealer moet ruim 29 duizend euro aan de Staat terugbetalen.

OM mocht geen vordering indienen

De 25- en 36-jarige mannen die drugs opsloegen in hun woning en deze verdeelden voor de dealers, hoeven niets aan de Staat te betalen. De rechtbank oordeelt dat de officier van justitie bij de inhoudelijke behandeling van hun zaken niet voldoende duidelijk maakte dat hij ook wilde dat zij hun winst aan de Staat zouden betalen. Hierdoor konden de mannen hier geen rekening mee houden bij hun besluit wel of niet in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank. Daarom oordeelt de rechtbank dat de officier van justitie in hun zaken geen vordering mocht indienen.