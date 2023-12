Man in Schiedam vanuit parkeergarage ontvoerd, 7 verdachten aangehouden

Totaal 7 verdachten aangehouden

'Er werd direct een onderzoek gestart. Maandagavond werd een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Tilburg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering', zo meldt de politie zaterdag. Het onderzoek leidde dinsdagavond naar Amsterdam, waar nog zes aanhoudingen volgden.

Aangehouden verdachten

'Het gaat om een 24-jarige Tilburger, twee mannen van 29 en 30 jaar uit Rotterdam, een 32-jarige man uit Aalsmeer en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 23 en 30 jaar oud. Het slachtoffer was toen nog niet terecht. Pas woensdagavond werd hij door handhavers aangetroffen in de gemeente Haarlemmermeer. Hij is gecontroleerd in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden redelijk goed', aldus de politie.

Voorgeleiding

De zeven aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat, op de 29-jarige Rotterdammer na, alle mannen 14 dagen langer vast blijven zitten. De Rotterdammer komt vrij, maar blijft wel verdachte. Het onderzoek wordt intussen voortgezet. Getuigen of mensen met meer informatie wordt gevraagd contact met de politie op te nemen. Dat kan ook anoniem.