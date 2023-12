Vrachtwagen en auto botsen in Veghel

Kort voor 9.00 uur botste op de Udenseweg in Veghel ter hoogte van de afrit met de A50 een vrachtauto en een personenauto op elkaar. In de auto zat een gezin met twee kinderen, alleen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De personenauto kwam tientallen meters verderop tot stilstand. Er kwamen maar liefst drie ambulances, twee brandweervoertuigen en meerdere politie-eenheden ter plaatse. Het kruispunt is volledig afgesloten. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse geweest. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.