Nieuwsalerts en pushmeldingen: zo blijf je op de hoogte zonder overweldigd te raken

Vandaag de dag wordt je overspoeld met informatie. Elke dag gebeurt er opnieuw zo veel in de wereld en iedereen heeft daar wel een mening over. Dat maakt het soms heel lastig om tot de kern en achter de waarheid te komen.

Orde in de chaos

Het maakt ook dat je snel overprikkeld raakt door al die berichten. Elke app wil je meldingen sturen en pushberichten horen hier ook bij, heel handig als je op de hoogte wilt blijven, maar ook best intens. Het brengt ook wel wat chaos in je leven en je telefoon. Daarom helpen we je in deze blog om even wat orde aan te brengen in de chaos. Zo houd je die nieuwe Samsung S24 lekker georganiseerd en netjes.

Kies je nieuwsbronnen verstandig

De eerste tip is om verstandig om te gaan met het kiezen van de nieuwsapps die je op je telefoon zet. Vaak krijg je van al die apps meldingen en niemand heeft er zin in om drie keer dezelfde melding te kiezen. Kies apps die informatie delen die je graag wilt weten en bronnen die objectief zijn. Meld je niet aan voor tientallen nieuwsapps die allemaal hetzelfde vertellen of die dingen vertellen die niet kloppen. Dat scheelt je een hele hoop chaos en onnodige stress.

Personaliseer je meldingen: wat wil jij weten?

Je hoeft niet over alle dingen elk klein detail te weten. Zorg daarom dat je je meldingen personaliseert. Wil je bijvoorbeeld alles weten over voetbal? Dan kun je je meldingen aanzetten voor 365Scores bijvoorbeeld, maar je kunt er ook voor kiezen om je meldingen alleen aan te zetten voor de teams die jij wilt volgen. Zo wordt je niet gespamd over wedstrijden die eigenlijk helemaal niet interessant voor jou zijn. Dat zorgt ook dat je niet afgeleid van belangrijke dingen voor onnodige informatie.

Gebruik tijdslimieten en maak er een moment voor vrij

Soms is het best wel lastig om te stoppen met het consumeren van content en informatie. Daarom is het belangrijk om ook even een moment te pakken waarbij je even al die informatie rustig kunt verwerken. Zoek een goede balans tussen geïnformeerd blijven en doordraaien in je nieuwsconsumptie. Het is ook belangrijk om even af te koelen en in het moment te leven. Er gebeurt veel vandaag de dag en helaas is niet al het nieuws positief, verlies jezelf niet in negativiteit en leer om te genieten van de mooie dingen in het leven zonder je onnodig zorgen te maken.

Soms even offline

Zet ook af en toe al die meldingen uit. Leg je telefoon even weg of zet ‘m op niet storen en ga iets leuks doen met vrienden of familie. Of pak een momentje voor jezelf om even weg te dromen met een goede film of een spannend boek. Je kunt het zelf zo gek maken als je wil, maar verlies jezelf niet in de cyclus van nieuws en negativiteit. De mensen om je heen verdienen ook af en toe jouw volledige aandacht zonder afleiding van al die notificaties.