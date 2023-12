Man (36) overleden en gewonde na ongeval met vuurwerk

Zaterdagavond is na een ongeluk met vuurwerk in Limburg een 36-jarige man uit de gemeente Leudal om het leven gekomen.

Gewonde

'Een tweede persoon raakte bij het ongeluk gewond en werd met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie zondag.

Tuin

De twee personen waren in een tuin van een woning aan de Rutjensstraat in Neeritter bezig met het afsteken van vuurwerk. 'Op enig moment ontplofte er een stuk vuurwerk in de buurt van het dodelijke slachtoffer. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter', meldt de politie. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek de 36-jarige man aan zijn verwondingen te zijn overleden. Een tweede persoon raakte gewond en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

'We doen onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval waarbij onder andere wordt onderzocht welk soort vuurwerk er werd gebruikt en ook hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren', aldus de politie die op dit moment nog geen aanhoudingen heeft verricht.