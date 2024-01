PostcodeKanjer € 58,9 MILJOEN valt in Geldermalsen

De PostcodeKanjer is gevallen in Geldermalsen. Op postcode 4191 HB is namelijk de PostcodeKanjer van € 58,9 MILJOEN gevallen.

Dit nieuws werd zojuist door Gaston bekendgemaakt in het programma ‘RTL Boulevard’ bij RTL 4.

De deelnemers die meespelen met loten in de winnende postcode 4191 HB zijn de grootste prijswinnaars. Zij verdelen samen de helft van € 58,9 MILJOEN. Hoeveel iedere deelnemer wint, is afhankelijk van het aantal loten en het aantal Kanjerpunten dat door diegene in 2023 is gespaard. De feestelijke uitreiking is live te zien in het programma ‘All Against 1’ bij RTL 4.

Buurtgenoten Geldermalsen verdelen € 29,45 MILJOEN

De andere helft van de PostcodeKanjer gaat naar alle deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode 4191, die heel Geldermalsen beslaat. Wat zij hebben gewonnen blijft nog even spannend en wordt aanstaande zaterdag 6 januari op het wijkfeest bekendgemaakt. Het wijkfeest wordt ergens in Geldermalsen georganiseerd. Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht en de gewonnen bedragen worden in januari uitbetaald.

Nog meer prijzen in het nieuwe jaar

In heel Nederland wordt vandaag op een gelukkige start van het nieuwe jaar geproost. In Geldermalsen begon het jaar extra feestelijk voor de winnaars van de PostcodeKanjer. En dat is nog niet alles. Vanaf morgen starten wij met een miljoenenregen. Van 2 tot en met 11 januari verrassen wij nog eens tien postcodes met € 1 MILJOEN. Met een totale prijzenpot van € 435,9 MILJOEN aan prijzen en cadeaus zijn er in 2024 elke maand 60.000 winnende postcodes.