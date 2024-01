Waarschuwing voor storm Henk

In de loop van de avond en vannacht komen er landinwaarts zware windstoten voor van 80-90 km/uur, in de kustgebieden en op het IJsselmeer rond 100 km/uur, in het noordwestelijk kustgebied zeer zware windstoten van 110-120 km/uur. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting. Deze windstoten worden veroorzaakt door storm 'Henk'.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. In de loop van de nacht nemen de windstoten van het zuiden uit weer af.