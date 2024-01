Jumbo: 100 miljoen euro verlies door winkeldiefstal

Jumbo supermarkt heeft in toenemende mate last van toenemende mate last van winkeldiefstal. In veel winkels lijden inmiddels 1 procent verlies door winkeldiefstal. Zelfscankassa’s zijn hier een groot deel debet aan. Dit staat in het jaaroverzicht van 2023.

Vanaf januari 2024 test het supermarktbedrijf een reeks nieuwe methoden ter preventie en bestrijding van diefstal. Zo zet Jumbo in op intensiever cameratoezicht en andere zichtbare en onzichtbare maatregelen. Ton van Veen van Jumbo laat weten: ‘Een verlies door diefstal van 1% klinkt misschien niet zo veel, maar in ons geval gaat het dan om een bedrag van meer dan €100 miljoen per jaar. Als we dit bedrag in prijsverlaging zouden kunnen stoppen, dan profiteren al onze klanten hiervan. Dat wordt dan ook onze insteek. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat ik een veiligere omgeving voor medewerkers en klanten in de winkel wil creëren.’