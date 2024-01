Politie onderzoekt mogelijke beschieting auto in Groningen

De politie kreeg op donderdag 4 januari een melding van een beschadigde auto aan de Slachthuisstraat in Groningen. Deze auto lijkt te zijn beschoten. We zijn een onderzoek gestart. Wat er precies is gebeurd en waarmee geschoten is, maakt deel uit van dat onderzoek.

Specialisten van de politie hebben sporen veiliggesteld in de auto en de omgeving. Er is buurtonderzoek verricht om te kijken of mensen iets gezien of gehoord hebben. Mogelijk heeft de beschieting in de vroege nacht van woensdag 3 op donderdag 4 januari plaatsgevonden. Er lijkt niemand gewond te zijn geraakt.