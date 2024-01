Auto te water oprit A2 Den Bosch blijkt nog flinke klus voor bergingsbedrijf

Een personenauto is vrijdagochtend te water geraakt bij de oprit van de snelweg A2 bij het Provinciehuis richting Eindhoven.

Hulpdiensten gealarmeerd

De hulpdiensten werden rond 10.40 uur gealarmeerd. Het is niet bekend of de automobilist hierbij gewond is geraakt.

Oprit tijdens bergingswerkzaamheden gesloten

Het bergingsbedrijf had de nodige moeite om de auto die te water raakte bij de oprit van de snelweg A2 bij Den Bosch te bergen. Uiteindelijk is het gelukt om de wagen te bergen. De oprit is al die tijd dicht geweest.