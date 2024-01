Minderjarigen aangehouden na mishandeling meisje

De politie heeft donderdagochtend in Heerlen vier minderjarigen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mishandeling van een meisje.

De mishandeling vond woensdagmiddag rond 16.00 uur plaats op de Koekoeksweg in Heerlen. Het slachtoffer, een minderjarig meisje, werd geschopt en geslagen en raakte hierbij gewond. Ze heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen.

Uit onderzoek kwamen drie jongens en een meisje naar voren die mogelijk met de mishandeling te maken konden hebben. Dit viertal is (buiten heterdaad) aangehouden.

Politieonderzoek zal verder moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding voor de mishandeling is geweest.

Op het moment dat het slachtoffer geslagen en geschopt werd, stonden meerdere jongeren toe te kijken. De politie vraagt deze personen zich te melden als getuige. Dat kan via 0900-8844 of via het tipformulie