Grote politieactie in Breda

In Breda is de politie maandagochtend een grote actie gestart in de wijk Hoge Vucht. Een groot aantal agenten zijn meerdere woningen binnen gegaan voor een zoeking.

Een woordvoerder van de politie wil niet veel kwijt over de actie. Aan omroep Brabant laat men weten dat deze actie in het kader is van ‘eerdere incidenten in de wijk’.

Volgens de regionale omroep zou Hoge Vucht een probleemwijk zijn. Er waren verschillende aanslagen op woningen het laatste jaar en met auto en nieuw liep het behoorlijk uit de hand. Meerdere auto’s gingen in vlammen op.