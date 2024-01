15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip naar de brandstichting in het gemeentehuis van Soest

In het gemeentehuis van Soest heeft rond middernacht, nacht van 27 op 28 november, korte tijd een brand gewoed. De politie direct een onderzoek gestart naar de mogelijke brandstichting. Nu, weten we dat de brand is aangestoken en willen we graag mensen spreken die meer weten over de dader of het motief. De hoofdofficier van justitie heeft €15.000 uitgeloofd voor de gouden tip.