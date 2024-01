Hulpdiensten gealarmeerd voor helm op het ijs op Ekkersrijt Son en Breugel

Dinsdagmiddag rond 16.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon te water nabij het extern magazijn van IKEA op Ekkersrijt in Son en Breugel.

Helm op het ijs

Voorbijgangers zagen op het ijs van de momenteel dichtgevroren vijver een helm liggen en sloegen alarm. Het oppervlakte-redteam van de brandweer is met een board het ijs op gegaan om de helm te halen. Al snel was duidelijk dat er niemand door het ijs was gezakt en enkel de helm op het ijs lag. De hulpdiensten keerden hierop weer terug.