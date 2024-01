Woensdag in Zuid-Limburg kans op pak sneeuw van 10 cm dik

Kans op gladheid

Woensdagmiddag en -avond wordt er in Limburg sneeuw verwacht. 'In het noorden van het land is er woensdag eerst nog gladheid mogelijk door een sneeuwbui. Verder is er plaatselijk kans op gladheid door sneeuwresten of door bevriezing van natte weggedeelten, vooral op lokale wegen', zo meldt het KNMI dinsdag.

Langdurige sneeuwval in Zuid-Limburg

'Vanaf het einde van woensdagochtend gaat het in de zuidelijke helft van Zuid-Limburg langdurig sneeuwen. In Zuid-Limburg kan zich dan ook tot in de avond uiteindelijk een sneeuwdek vormen van 5-10 cm', aldus het KNMI. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.