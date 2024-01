'Zorgwekkende stijging huiselijk geweld'

Het aantal verdenkingen van moord- of doodslag in huiselijke kring is de afgelopen vijf jaar met ruim 122 procent gestegen. Dat blijkt uit de antwoorden op Kamervragen van Joost Eerdmans (JA21). Ook het aantal verdenkingen van poging tot moord is in dezelfde periode gestegen met bijna zeventig procent. “Dit zijn zeer verontrustende cijfers waar de overheid direct op moet acteren”, aldus Eerdmans.

Nader onderzoek noodzakelijk

Mede op basis van input van Filomena, het Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling, diende JA21 Kamervragen in. Tanya Hoogwerf, manager van Filomena vindt de cijfers die boven water zijn gekomen confronterend. “En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Er is sprake van een enorm dark number als het gaat om (bijna) dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Hoeveel slachtoffers plegen bijvoorbeeld zelfmoord, omdat zij geen andere uitweg meer zien? Nader onderzoek is daarom noodzakelijk”, aldus Hoogwerf.

Kijk naar België

Volgens Filomena doen we in Nederland nog lang niet genoeg om huiselijk geweld tegen te gaan. In België is bijvoorbeeld recent een wet op Femicide aangenomen waarmee deze vorm van geweld expliciet wordt gemaakt en er meer mogelijkheden zijn om eerder in te grijpen op het moment dat rode vlaggen, zoals stalking of non fatale verwurging zich voordoen. “We moeten effectiever en creatiever zijn in het nemen van passende (straf)maatregelen. Als het gaat om de aanpak van georganiseerde misdaad gaan alle registers open en hier blijven we toch meer gericht op het bieden van zorg”, zegt Eerdmans.

Stel ook psychisch geweld strafbaar

Daarnaast bepleiten JA21 en Filomena dat ook psychisch geweld strafbaar gesteld moet kunnen worden. “Daar zijn op dit moment echt onvoldoende mogelijkheden voor”, aldus Hoogwerf. “En dat terwijl ook psychisch geweld een enorme ontwrichtende impact heeft op het gevoel van veiligheid van de slachtoffers. Het kan bovendien een indicatie zijn van (toekomstig) fysiek geweld. Het is iets om heel alert op te zijn.”