Man zwaargewond bij steekincident

Bij een steekincident in een woning aan de Burg. Teijssenstraat is woensdagavopnd een 32-jarige man zwaargewond geraakt. Hij werd met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Zijn 31-jarige vrouw is in de woning als verdachte aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf in de relationele sfeer.