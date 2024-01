Overval op woning aan de Spechtendonk in Veghel

De politie onderzoekt een woningoverval die donderdagavond rond 19.20 uur plaatsvond aan de Spechtendonk in Veghel.

Bewoners ongedeerd maar flink geschrokken

'De bewoners zijn ongedeerd maar uiteraard flink geschrokken. De politie roept mogelijke getuigen op om contact op te nemen via het landelijk telefoonnummer 0900-8844 of Anoniem via 0800-7000.

Rechercheonderzoek

De omgeving voor de betreffende woning is door de politie afgezet. Politie en recherche zijn aanwezig.