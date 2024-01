Grootste vondst ketamine in Nederland ooit

De politie nam op donderdag 4 januari een gigantische partij ketamine in beslag. Ruim 2000 kilo van het witte poeder werd aangetroffen in een schuur aan de Googweg in Muiderberg. Dit is de grootste hoeveelheid ketamine ooit aangetroffen in Nederland. Een 55-jarige man uit Naarden is aangehouden.