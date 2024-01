Man (50) verdacht van dubbele moord Drentse Weiteveen opgenomen in Pieter Baan Centrum

De 50-jarige man uit Klazienaveen, die afgelopen dinsdagochtend in het Drentse Weiteveen een man (38) en een vrouw (44) om het leven heeft gebracht, zal voor observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dit meldt het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag.

'Met voorbedachte rade'

'De 50-jarige man wordt door het OM er van verdacht de twee slachtoffers met voorbedachten rade om het leven te hebben gebracht. De verdachte blijft ook veertien dagen langer vast zitten, zo heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland vandaag besloten', aldus het OM.

Zoon slachtoffers getuige

Bij het incident dinsdagochtend in Weiteveen is volgens het OM excessief geweld gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat onder meer op beide slachtoffers is geschoten. De vrouw is van korte afstand doodgeschoten, de man is op meerdere manieren letsel toegebracht. Hij is beschoten, gestoken en geslagen. Van het gebruikte geweld zijn mensen deels getuige geweest, waaronder de zoon van de twee dodelijke slachtoffers.

Meerdere wapens gebruikt waaronder vuurwapen

Alles wijst er op dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van meerdere wapens die hij heeft meegenomen naar de plaats van het delict. De verdachte was in het bezit van een wapenvergunning. We onderzoeken welke wapens hij mocht hebben en of die gebruikt zijn bij het incident.

'Langer lopen conflict'

Het OM is ermee bekend dat er een langer lopend conflict ten grondslag ligt aan dit incident, waarbij beide partijen het laatste jaar meerdere meldingen en enkele aangiften hebben gedaan van in hun ogen overlast gevend of strafbaar gedrag door de ander. Gezien het lopende onderzoek kan het OM nu nog niet ingaan op enig detail. Datzelfde geldt voor het onderzoek naar de in beslag genomen wapens en een verstrekte vergunning.

'Grote impact'

Nogmaals wil het OM benadrukken dat er twee mensen om het leven zijn gebracht die jonge kinderen en andere familieleden achterlaten. Dat heeft grote impact op hen. Het OM vraagt om respectvol om te gaan met de belangen en de gevoelens van de nabestaanden en andere betrokkenen.