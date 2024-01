Inzittende uit auto geslingerd bij ernstig ongeval op A58 en overleden

In de slip

'Het slachtoffer zat met nog twee andere inzittenden in een auto die over de A58 reed. Ter hoogte van Rucphen raakte de auto in de slip en botste tegen de vangrail in de middenberm', zo meldt de politie zaterdag.

Uit de auto geslingerd en aangereden op ander weghelft

'Door de hevigheid van het ongeval werd één van de inzittenden vermoedelijk uit de auto geslingerd en korte tijd later op de andere weghelft (rijrichting Roosendaal) aangereden door vermoedelijk meerdere weggebruikers. Het slachtoffer is hierdoor overleden', aldus de politie.

Nabestaanden informeren

Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie op dit moment geen mededelingen. De politie hecht er waarde aan eerst de nabestaanden van het slachtoffer te kunnen informeren. Voor de andere betrokken weggebruikers is, waar nodig, slachtofferhulp ingeschakeld.

Alcoholgebruik

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de bestuurder van de auto, een 64-jarige inwoner van Rucphen, onder invloed van alcohol was. Hij blies tijdens de ademanalyse 550 ug/l. De bestuurder is aangehouden en zit nog vast. De bestuurder en een andere inzittende zijn zelf niet gewond geraakt. De auto van de verdachte is voor onderzoek in beslag genomen.

Getuigenoproep

Hulpdiensten waren vrijdagavond massaal aanwezig op de A58, maar konden niets meer voor het slachtoffer doen. De politie riep via Twitter getuigen, die al waren doorgereden, op zich te melden. Was u getuige en heeft u zich nog niet gemeld, doe dit dan alstublieft alsnog. U kunt ons bereiken via 0900-8844.

Weg afgesloten voor onderzoek

De A58 is vanwege het sporenonderzoek de hele nacht afgesloten geweest. Verkeer werd omgeleid via de A17 en de A16. De weg is inmiddels weer open.