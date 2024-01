Vrouw belandt met auto ondersteboven in sloot langs de N617 bij Sint-Michielsgestel

Ondersteboven in sloot

Een vrouw raakte met haar auto van de weg en belandde ondersteboven in een naastgelegen sloot. De vrouw is door de brandweer uit haar auto gehaald en ter plaatse door ambulancemedewerkers nagekeken. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd.

Inhalen

Naar verluidt zou de vrouw een streekbus hebben willen inhalen maar daarbij de verhoogde middenberm hebben geraakt en voor de bus langs in de sloot terecht kwam. De bus werd niet geraakt, wel was de buschauffeur flink geschrokken. Hij kon zijn weg niet vervolgen en de twintig passagiers strandde op de N617. Een vervangende chauffeur werd opgeroepen. De rijbaan van Sint-Michielsgestel richting Den Bosch was tijdelijk afgesloten.