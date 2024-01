Vrouw (84) vermoedelijk om het leven gekomen door misdrijf

Op 19 januari krijgen hulpdiensten rond 09.30 uur een melding dat in een woning aan de Van Speijkstraat in Amsterdam een brand zou zijn uitgebroken. In de woning blijkt een zwaargewonde vrouw te liggen. De vrouw, de 84-jarige bewoonster, overlijdt de volgende dag aan haar verwondingen.

De brandweer had de brand redelijk snel onder controle en trof in het huis het slachtoffer aan. Het slachtoffer bleek meerdere steekwonden te hebben en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Helaas mocht medische hulp niet meer baten en kwam zij een dag later te overlijden.

De politie heeft het vermoeden dat de Amsterdamse door een misdrijf om het leven is gekomen. De 90-jarige medebewoner werd, op 19 januari, aangehouden als verdachte. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident en het aansteken van de brand. Op maandag 22 januari is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de man veertien dagen langer vast blijft zitten.

De recherche gaat voorlopig uit van het scenario dat de zaak zich in de relationele sfeer heeft afgespeeld. Het onderzoek naar de toedracht wordt voortgezet.