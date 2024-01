Pomphouders voeren prijsstijgingen sneller door in de benzineprijs dan olieprijsdalingen

Pomphouders voeren olieprijsstijgingen sneller door in de benzineprijs dan olieprijsdalingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

'Scheelt consument 2,2 tot 4,8 cent per liter'

Beeldend wordt dit ook wel rockets en feathers genoemd. De benzineprijs stijgt snel als reactie op een olieprijsstijging, maar daalt vervolgens langzaam bij een olieprijsdaling. Als een olieprijsdaling even snel als een olieprijsstijging wordt doorgegeven dan scheelt dat de consument 2,2 tot 4,8 cent per liter.

Stilzwijgende collusie

Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor het feit dat consumenten niet optimaal profiteren van olieprijsdalingen. Zo is het om verschillende redenen mogelijk dat consumenten minder actief zoeken bij olieprijsdalingen. Een andere verklaring is dat pomphouders elkaars prijzen in de gaten houden een zogenaamde stilzwijgende collusie.

Maatregelen

Tot slot kan het aan de productieketen liggen: deze kan makkelijker omgaan met schaarste dan met overvloed. 'Maatregelen die de transparantie voor consumenten bevorderen, kunnen dit marktprobleem deels verhelpen', aldus de ACM.