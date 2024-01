CBS: Afstand tot huisarts gemiddeld met 200 meter toegenomen sinds 2008

In 2022 moesten Nederlanders gemiddeld 200 meter verder reizen om bij de huisarts te komen dan in 2008.

1.100 meter

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk was 1.100 meter, terwijl dat in 2008 nog 900 meter was. 'De afstand tot buitenpoliklinieken van ziekenhuizen is juist wat afgenomen', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Snelweg

De afstand over de snelweg tot de huisarts verschilt sterk per gemeente. In 2022 was de afstand tot de huisarts met 2.800 meter het grootst op Texel, gevolgd door Hulst en Midden-Drenthe beiden 2.600 meter. Mensen op Schiermonnikoog hoefden het minst ver te reizen met slechts 400 meter. De voorzieningen op dit eiland zijn bijna allemaal dichtbij door de compacte bebouwing. In 41 procent van de gemeenten lag de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk op maximaal 1.000 meter afstand.

Randstad

Over het algemeen hoeven mensen die in het westen of midden van het land wonen, minder ver naar zorgvoorzieningen te reizen dan mensen die elders in Nederland wonen. Mensen die aan de landgrenzen wonen, kunnen in principe ook gebruikmaken van voorzieningen in België of Duitsland. Maar in dit onderzoek zijn buitenlandse voorzieningen buiten beschouwing gelaten.