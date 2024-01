F-35 voor het eerst paraat voor bewaking en bescherming luchtruim Benelux

QRA

'De zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA) voeren Nederland en België bij toerbeurt uit. Nederland neemt de taak tot 9 mei over, voor het eerst ook met een F-35-jachtvliegtuig', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Binnen enkele minuten opgestegen

'Voor de QRA staan permanent 2 gevechtsvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. De toestellen stijgen binnen enkele minuten op om een ongeïdentificeerd toestel in het Benelux-luchtruim te onderscheppen', aldus het ministerie van Defensie. Deze taak gebeurt in Nederland onder controle van het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen (AOCS NM). Wanneer de gevechtsleiding een vliegtuig opmerkt dat geen radiocontact maakt, wordt de QRA gealarmeerd om het toestel te onderscheppen.

Vliegbasis Leeuwarden

F-35’s zijn gestationeerd op de vliegbases Leeuwarden en Volkel. Adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van de Benelux behoort tot de kerntaak van de luchtmacht.

België

In België gebeurt de inzet van de QRA onder verantwoordelijkheid van het Control and Reporting Centre (CRC) in Beauvechain. De luchtgevechtsleiding binnen Europa werkt nauw samen zodra ongeïdentificeerde vliegtuigen richting luchtruim van een naburig land vliegen. Zo valt tijdig in te spelen op een mogelijke dreiging. De Belgische jachtvliegtuigen hebben Kleine-Brogel en Florennes als thuisbasis.