Trein ramt auto vrouw op spoorwegovergang in Rosmalen

Op een spoorwegovergang aan de Molenstraat in Rosmalen is donderdagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt.

Zwaargewond

Rond 13.30 uur kwam de vrouw met haar auto in botsing met de trein. Hoe dit kon gebeuren wordt nog onderzocht door de politie. De vrouw raakte zwaargewond en is onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De omgeving werd groots afgezet, de traumahelikopter landde op een parkeerplaats nabij het ongeval.