Grote controle tegen ondermijning op bedrijventerrein Rotterdam-West

Bij een grote ondermijningsactie op een bedrijventerrein in Nieuw-Mathenesse zijn afgelopen vrijdag bedrijven, auto’s en vrachtwagens gecontroleerd in het kader van ondermijning. Daarbij is een gestolen auto aangetroffen, in een bedrijfspand een vreemdeling die onrechtmatig in Nederland verbleef en een groot geldbedrag. Bij een garage werden verdachte arbeidsomstandigheden geconstateerd.

Met helikopter, drones, speurhonden van de politie, speurhonden van de douane, een boot en inspecteurs van de verschillende, deelnemende instanties werd afgelopen vrijdag een grote ondermijningsactie uitgevoerd op de Radiostraat en Gustostraat. Jurre Schaap, wijkagent van Nieuw-Mathenesse, legt uit waarom voor deze locatie is gekozen. “Op de Radiostraat zitten diverse bedrijven en loodsen. Omdat in deze straat onderverhuur is toegestaan, was bij de overheden onbekend welke bedrijven hier zitten. Met de controle konden we eventuele misstanden opsporen, maar ook inzicht krijgen in de aanwezige bedrijfsactiviteiten. Daarvoor hebben we niet alleen naar de panden gekeken maar ook naar het bijbehorende transport.”

Resultaten

In één van de bedrijfspanden op de Radiostraat werd hard gewerkt, tot de inspecteurs van de verschillende instanties binnen stapten. Toen schoten de medewerkers alle kanten op. De verstopte medewerkers werden weer bij elkaar gehaald en gecontroleerd. Eén van deze personen bleek onrechtmatig in Nederland te verblijven. Ook gaf een speurhond van de Douane meerdere signalen bij een kussen, waarin een groot geldbedrag was verstopt. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft bij een bedrijf de werkzaamheden laten stil leggen toen uit een controle van de gebruikte machines bleek dat er sprake was van een onveilige werksituatie. Op de Radiostraat stond een bestelbus geparkeerd die gestolen bleek te zijn. Op de Gustoweg was bij een garage sprake van verdachte arbeidsomstandigheden; er werkte een man die niet gerechtigd was om in Nederland te werken en er waren aanwijzingen dat de werkplek ook als woonplaats van werknemers werd gebruikt.