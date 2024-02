24 jaar cel geëist voor moord op Silvana Heber

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 42-jarige man die in november 2022 zijn ex-partner Silvana Heber uit Hoogeloon om het leven zou hebben gebracht. De vrouw werd drie dagen vermist voordat haar lichaam werd gevonden in de bossen bij Vessem. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat de verdachte een vooropgezet plan had om een einde te maken aan het leven van Silvana.

Familieleden van de verdachte slaan op zaterdag 19 november alarm wanneer Silvana niet op komt dagen voor een afspraak. De politie rijdt naar het huis waar zij tot op dat moment woonde en neemt direct enkele verdachte omstandigheden waar. Zo vinden zij bloed in de auto en op de broek van de verdachte en heeft hij krasverwondingen bij zijn oog. Hij gaat met de politie mee naar het bureau als getuige, maar al snel wordt de man als verdachte aangemerkt.

Belangrijke aanwijzingen

Een grootschalige zoekactie volgt, waarbij politie, Mobiele Eenheid en vrijwilligers van het Veteranen Search Team samenwerken om het lichaam te vinden. Twee belangrijke aanwijzingen leiden tot de locatie waar Silvana uiteindelijk op dinsdag 22 november wordt gevonden. Uit locatiegegevens van de Mercedes van de verdachte blijkt dat hij op zaterdagochtend naar een afgelegen locatie in Vessem is gereden. En bij de politie meldt zich een oplettende getuige die op deze locatie een zeil zag en later ook sporen dat er mogelijk gegraven was.

Plan

Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte een vooropgezet plan om een einde aan het leven van Silvana te maken. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de verdachte in de circa twee weken voorafgaand aan het doden van het slachtoffer meerdere malen bij de afgelegen locatie is geweest. Daarbij laat hij zijn telefoon steeds thuis. Bovendien blijkt naar het oordeel van het OM uit de getuigenverklaring dat er in de dagen voorafgaand aan het vinden van haar lichaam, voorbereidingen zijn getroffen voor het graf. Zo werd het zeil een aantal dagen eerder al gezien op het bosperceel en zou het graf ook al eerder uitgegraven zijn. Verder is tekenend dat Silvana haar relatie met de verdachte al had beëindigd, maar hem uit angst voor zijn reactie nog niet had verteld dat zij snel zou gaan verhuizen.

Eis

De officier van justitie rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de moord op Silvana gepland zou hebben en haar op gruwelijke wijze, door middel van wurging, om het leven heeft gebracht. En dat hij tijdens het onderzoek op geen enkel moment informatie heeft gedeeld met de politie, ondanks de grote ongerustheid en het verdriet van familie en vrienden. Zijn motief blijft onduidelijk. Dat hij geheugenverlies zou hebben, zoals de verdachte stelt, is volgens het Openbaar Ministerie onwaarschijnlijk.



De officier van justitie over deze zaak: “Voordat Silvana samen met haar twee dochters naar hun nieuwe woning en naar hun nieuwe leven konden gaan, heeft verdachte haar om het leven gebracht. Hij heeft het lichaam van Silvana vervolgens weggemaakt door haar te begraven in Vessem, een dorp verderop. Een koud en eenzaam graf ver weg van haar geliefden die dagenlang tussen hoop en vrees hebben geleefd. Haar lichaam werd dagen later gevonden doordat de politie goed werk had verricht en doordat een hele oplettende getuige zich meldde bij de politie. Als het aan verdachte had gelegen was Silvana nooit gevonden.”



Het Openbaar Ministerie eist in deze zaak 24 jaar gevangenisstraf. De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.