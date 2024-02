Twee jonge mannen aangehouden voor dealen harddrugs in Huizen

Onderzoek na anonieme melding

Eerder dit jaar ontving Meld Misdaad Anoniem een melding dat de twee mannen al maandenlang drugs zouden verkopen in het dorp Huizen. Daarop stelde de politie een onderzoek in. De politie observeerde het tweetal de afgelopen weken en namen meermaals ‘dealgedrag’ waar, zoals het hebben van korte contactmomenten met afnemers van drugs.

Cocaïne, contant geld, telefoons

Dinsdagavond kon de politie één van de mannen, een 19-jarige man uit Huizen, op heterdaad betrappen na een vermoedelijke drugsdeal. De andere man, eveneens een 19-jarige man uit Huizen, werd later op de avond op straat aangehouden. Bij beide jonge mannen troffen zij wikkels cocaïne aan, stapeltjes contant geld en dure telefoons. Ook werden hun woningen doorzocht. Het tweetal zit nog vast op verdenking van handel in (hard)drugs.

De gemeente Huizen onderzoekt of het mogelijk is om (bestuurlijke) maatregelen in te zetten. Met als doel dat de aangehouden jongeren weten dat het niet zonder gevolg is als zij weer de fout in gaan in de gemeente Huizen. En om ze te ontmoedigen door te gaan met criminele activiteiten.

Jonge aanwas

De cocaïnehandel in Nederland ontwricht wijken, gezinnen en buurten en zorgt voor overlast. Het is een harde wereld vol geweld. Kwetsbare en vaak jonge mensen betreden deze wereld gemotiveerd door geld, status, spanning en de drang naar erkenning. Ze zien een geromantiseerd beeld gecreëerd door criminelen die aantrekkingskracht uitoefenen met dure auto’s, sieraden en aanzien. Samen met onze partners willen we deze jongeren laten zien dat de illusie van roem en rijkdom door de criminaliteit, uiteindelijk vervaagt door de verwoestende gevolgen van crimineel gedrag. Preventie en het creëren van een veilige omgeving is cruciaal. Door er vroeg bij te zijn, is helpen makkelijker en beschermen we jongeren tegen criminele invloeden. Daarnaast proberen we, naast mogelijke strafvervolging door het OM, jongeren intensieve zorgbegeleiding te bieden met de juiste instanties.