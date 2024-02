Man reed door rood bij botsing met fietser niet zeker of hij op telefoon keek

Het is niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat een 28-jarige man uit Deurne in oktober 2022 met zijn telefoon bezig was toen hij met zijn bestelbus op een fietser botste. De rechtbank Oost-Brabant spreekt hem daarvan vrij. Wel reed de man door een rood verkeerslicht. Hij krijgt een geldboete van 1.500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden.

De verdachte reed die bewuste nacht op de Europaweg in de richting van Eindhoven. Op de kruising met de Boerhavelaan in Helmond botste hij op een overstekende fietser. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken sleutelbeen en een lichte hersenschudding op.

Volgens de officier van justitie was er juridisch gezien sprake van aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag, omdat de verdachte met zijn mobiele telefoon bezig was en door een rood verkeerslicht reed. De verdachte ontkent dat hij met zijn mobiele telefoon bezig was en denkt dat hij door groen is gereden.

De bewuste telefoon werd door de politie onderzocht en daaruit blijkt volgens de rechtbank niet zonder meer dat de verdachte vlak vóór of tijdens de aanrijding met zijn telefoon bezig was. Hij wordt dan ook vrijgesproken van dit verwijt. Wel reed de verdachte door een rood verkeerslicht. Uit onderzoek blijkt dat dit licht al zeker 16 seconden op rood stond.

Aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend

Doordat de verdachte door een rood licht reed en door zijn onoplettendheid, ontstond er een gevaarlijke verkeerssituatie. De fietser had bovendien zijn lichten aan en ook deze heeft de verdachte niet gezien. Hieruit maakt de rechtbank op dat de verdachte niet oplette toen hij het kruispunt naderde en ook niet toen hij de kruising overstak. Dit rijgedrag kwalificeert de rechtbank als aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend.

Eerder veroordeeld

Voor soortgelijke verkeersdelicten geldt als richtlijn een geldboete van 1.000 euro en een rijontzegging van 3 maanden. In dit geval weegt mee dat de verdachte eerder is veroordeeld en dat hij in de afgelopen jaren diverse boetes kreeg voor verkeersovertredingen. Daarom verhoogt de rechtbank de geldboete tot 1.500 euro. De verdachte krijgt een voorwaardelijke rijontzegging omdat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn pas gestarte bedrijf. Bovendien is dit een stok achter de deur om herhaling te voorkomen.