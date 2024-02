Politie lost schot op auto A12

In de ochtend van vrijdag 2 februari kreeg de politie een melding van een gestolen auto die over de A12 bij Babberich reed in de richting van Duitsland. Bij dit incident is door één van de betrokken collega's een schot gelost.

Bij het tankstation Bergh-Zuid sloeg de auto af en kwam tot stilstand. Toen collega’s het gestolen voertuig naderden, ging de auto er vandoor. Hierbij leek de bestuurder van de gestolen auto op één van de agenten in te rijden. Als reactie hierop heeft de andere agent op de auto geschoten. De auto reed vervolgens door en is daarna niet meer aangetroffen. Het is nog onbekend of er iemand gewond geraakt is. Het incident wordt verder onderzocht.