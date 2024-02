Politie ontdekt hennepkwekerij in Wijdenes

De politie heeft donderdag 1 februari 2024 rond 16.00 uur in schuur van een woning aan de Blokdijk in het Noord-Hollandse Wijdenes een hennepkwekerij ontdekt. 'In de schuur werden ruim 300 hennepplanten aangetroffen', zo meldt de politie vrijdag.

Anonieme tip

De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor na een anonieme tip. In de schuur vond de politie naast de hennepplanten ook apparatuur om de planten mee te kweken. 'Zowel de hennepplanten als de apparatuur zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd', aldus de politie.

Illegaal stroom afgetapt

Tijdens het aantreffen van de hennepkwekerij was er niemand aanwezig. De politie gaat op een later moment met de eigenaar van het pand in gesprek. In de woning werd illegaal stroom afgetapt. Het energiebedrijf heeft de meter verwijderd en de stroomtoevoer stopgezet. Illegaal stroom aftappen is vaak het geval bij hennepkwekerijen en dit brengt de nodige risico’s voor omwonenden met zich mee. Kortsluiting of oververhitting kan bijvoorbeeld brand veroorzaken.