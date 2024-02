Brand bij klompenmaker aan de Ambachtsweg in Sint-Oedenrode

De brandweer werd maandagmiddag rond 15.15 uur gealarmeerd voor een industriebrand aan de Ambachtsweg in Sint-Oedenrode.

Houten klompen en souvenirs

De brand woedde in de afzuiging van een bedrijf wat houten klompen en souvenirs maakt. Naast een blusvoertuig kwam ook een hoogwerker ter plaatse. Ook een ambulance was aanwezig, om het aanwezige personeel na te kijken maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Oorzaak niet bekend

Over de oorzaak van de brand is bij ons niets bekend. Na een uur was de brandweer nog bezig met het inpakken en het schoonspuiten van het ingezette personeel.